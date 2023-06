'Vlieg op met je vliegroute': zo zag de demonstratie tegen de nieuwe Schiphol-route eruit

Zo’n 200 mensen stappen niet veel later de trein in. “Mam, hoe lang duurt het tot we in Den Haag zijn?”, vraagt Mare aan haar moeder. Het 11-jarige meisje uit Zeist houdt de tijd in de gaten, want technisch gezien heeft zij de belangrijkste taak van de dag: de petitie aanbieden aan de Tweede Kamer. “Best een beetje spannend”, geeft ze toe, “maar weet je: extra vliegtuigen naar Schiphol is ook meer slechte stoffen in de lucht. Dat is niet goed, hè.”