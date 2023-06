Woerdens raadslid Femke Merel van Kooten tijdelijke voorzitter van NU'91

Van Kooten, die ook oud-Kamerlid is, woont en werkt in Woerden. Als Kamerlid hield zij zich al bezig met zorg. "Ze heeft een groot netwerk dat waardevol is voor de beroepsorganisatie. Ze is onder meer bekend van de coronadebatten. Dankzij haar initiatief ontvingen zorgmedewerkers tijdens de eerste golf de zorgbonus van 1000 euro netto", laat NU'91 aan het ANP.