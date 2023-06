Valentijn overwon zijn verslaving en beslist nu mee over het drugsbeleid in Baarn

Door zijn tatoeages, oorpiercings en opvallende kostuums met bloemen of ruiten - vaak aangevuld met een kleurige broche - is Valentijn een opvallende verschijning in de raadszaal. Tiptop verzorgd, nooit conventioneel gekleed. En hij is apetrots op wat hij in korte tijd heeft bereikt: zijn huwelijk, zijn koophuis in het hart van Baarn, zijn auto van de zaak. Als jonge politicus wil hij een verschil maken voor andere inwoners. Een paar jaar geleden nog sliep hij op een veldbedje. Een fles curry in de koelkast was het enige dat hij bezat. Valentijn heeft een drugsverleden.