Loting voor middelbare school in Utrecht op de schop: dit gaat er veranderen

De voorrangsregels bij scholen in de regio verschillen per school. Zij geven soms voorrang aan leerlingen uit de eigen gemeente of werken met een verdeling van leerlingen uit de eigen gemeente en gemeenten in de regio. Het gesprek over gemeenschappelijke voorrangsregels in de regio is uitgesteld tot schooljaar 2025-2026. De schoolbesturen willen eerst de effecten van de nieuwe afspraken kunnen beoordelen voordat er nieuwe afspraken over de voorrang worden toegevoegd.