UU ontslaat hoogleraar vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag

De man werkte pas sinds 2022 voor de UU. Hij was als hoogleraar Klinische Psychologie verbonden aan de faculteit Sociale Wetenschappen. In zijn eerste jaar in Utrecht zouden zeventien meldingen over hem zijn binnengekomen. Daarvoor zat de hoogleraar bij de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Universiteit Maastricht. Ook daar kwamen meldingen binnen over seksueel grensoverschrijdend gedrag, schrijft DUB.