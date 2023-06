Amersfoort krijgt groter team om ondermijning aan te pakken

"We moeten kijken waar we de prioriteit nodig vinden", zegt Arie den Oude (CDA). "Gaan we voor preventie of de zware jongens?" Volgens de burgervader is het probleem niet zo zwart-wit. “Het gebeurt beiden. Jongeren worden in de drugscriminaliteit gesleept en tegelijkertijd zien we de grootse gevallen, zoals het drugslab .” Als het aan hem ligt is het duidelijk: beiden zijn keihard nodig. "Als je met preventie voor elkaar krijgt dat er een jongere minder de criminaliteit in gaat is dat een kleine overwinning." Dat betekent volgens hem niet dat er niet naar de zware jongens wordt gekeken.