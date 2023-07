Wie wordt de wipkampioen van de provincie? Woerden en Zeist in strijd voor goud in NK Tegelwippen

De tuin van Rosa is een perfect voorbeeld waar je de tegeltaxi voor kunt bellen, zegt wethouder Ad de Regt (Lijst van der Does). "We willen het mensen nog makkelijker maken om tegels uit de tuin te halen. Dat is voor jezelf fijn maar ook beter voor de biodiversiteit en voor hittestress." In Woerden rijdt de taxi inmiddels zo'n vijf keer per week uit. Met ruim tienduizend gewipte tegels staat de gemeente op plek vier in het klassement voor middelgrote gemeenten. Zeist staat op plek zestien.