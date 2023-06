Leraren basisscholen en middelbare scholen staken op 5 oktober

Het is nog niet precies bekend hoe de landelijke actiedag eruit komt te zien, maar het lijkt erop dat alle scholen in Nederland meedoen. De leraren houden waarschijnlijk geen centrale demonstratie in Den Haag. "We moeten daar zijn waar de problemen mensen raken", zegt Thijs Roovers van de Algemene Onderwijsbond. "In de eigen school of in de eigen buurt. Misschien betrekken we ouders en leerlingen erbij. Dat zijn we nog aan het onderzoeken."