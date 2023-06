Gemeente Utrecht houdt Elinkwijk en De Nijverheid in leven met noodsteun

De huisvesting vormt een aanzienlijk deel van de kosten van De Nijverheid. In september vorig jaar zijn de huur- en servicekosten met ongeveer 10 procent verhoogd. Die kostenstijging vangt De Nijverheid zelf op. Daarnaast is er sprake van een forse stijging van de energiekosten, waarvoor De Nijverheid eind maart 2023 een naheffing heeft ontvangen van 23.602 euro. De Nijverheid is niet in staat aan deze betalingsverplichting te voldoen, zonder dat de continuïteit in gevaar komt.