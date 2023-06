Kliniekmedewerkers geterroriseerd door man die werd behandeld voor stalken; 3 jaar cel en tbs

De 40-jarige Mathieu M. zat in een kliniek in Assen in therapie omdat hij eerder de fout inging en onder anderen een stagebegeleidster lastigviel. Maar hij verviel in zijn oude gewoontes door nepaccounts aan te maken in de naam van therapeutes, beveiligingsmedewerksters en sportbegeleidsters van de forensisch psychiatrische kliniek. Andere slachtoffers van de man werkten in een kliniek in Eindhoven waar hij eerder werd behandeld. De man woonde afwisselend in een kliniek, in een project voor beschermd wonen en bij zijn ouders in Houten, waar hij geboren en getogen is.