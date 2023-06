Deze Utrechtse 60-plussers weten het al: ze nemen dit najaar weer de coronaprik (of juist niet)

GGD Regio Utrecht is klaar voor een grote prik-operatie

Zo'n 300.000 mensen in deze regio behoren tot een zogenoemde risicogroep en zouden in het najaar dus weer een coronaprik aangeboden kunnen krijgen. De GGD regio Utrecht is in ieder geval klaar voor zo'n grote prikoperatie, zegt een woordvoerder. "Daar zijn we op voorbereid. We hebben voldoende ervaring opgedaan om snel op te kunnen schalen en onze organisatie klaar te maken voor volgende crisissen en incidenten."

Of het advies van de Gezondheidsraad (om de risicogroepen een prik aan te bieden) ook wordt uitgevoerd, is nog aan de minister. "Wij voeren het besluit alleen uit", laat de woordvoerder weten. Ook is het aan de minister om te bepalen of bijvoorbeeld ook mensen die niét tot een kwetsbare groep behoren een prik kunnen krijgen. "Dat is dus aan hem om daar antwoord op te geven."