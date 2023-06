Utrechter gelukkigst, met name oudere hoogopgeleide mannen

Dit onderzoek is in opdracht van de regionale omroepen uitgevoerd door Kieskompas. Het is een vervolg op de samenwerking tussen Kieskompas en de dertien omroepen, waarbij voor elke provincie een eigen stemhulp is gemaakt. De mensen die de regionale Kieskompas in hun eigen provincie hebben ingevuld, vormen de bron van dit vervolgonderzoek.