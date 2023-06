Jongeman die sliep met Cobra's en vuurwapen onder zijn bed moet bijna een jaar de cel in

Naast het bezit van zwaar vuurwerk en het vuurwapen, had de man ook hennep en drie busjes pepperspray. Het vuurwapen was een omgebouwd alarmpistool met 50 scherpe patronen. De man werd eind 2022 aangehouden op de fiets omdat hij met zijn telefoon bezig was en had toen de lawinepijlen bij zich. De politie besloot daarop om bij hem thuis te kijken en trof de vuurwerkcollectie aan onder zijn bed.