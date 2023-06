De Bilt maakt komst van nieuwe forensische klinieken zoals van Fivoor moeilijker: 'Barricades opwerpen om patiënten te weren, ik vind dat echt schokkend'

Fivoor-bestuurder Erik Masthoff leek in april te erkennen dat dit beter had gekund. "Achteraf bezien hebben we bijvoorbeeld de impact van onze komst naar De Bilt onderschat. We hadden veel eerder samen met de gemeente in gesprek moeten gaan met omwonenden. We willen zo open mogelijk met de omgeving communiceren. Het is niet onze bedoeling om ergens stiekem een kliniek neer te zetten."