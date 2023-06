Vrouw in verwaarloosde staat gevonden bij bedrijf in Kamerik, werkte mogelijk al 15 jaar als slaaf

Volgens de burgemeester is voor hem nog altijd veel onduidelijk over de zaak, die in handen van de Arbeidsinpectie en de FIOD is. "Er leven natuurlijk veel vragen, maar op veel daarvan kan ik op dit moment nog geen antwoord geven omdat ik het simpelweg nog niet weet. Ik moet de rapporten van de inspectie en de FIOD afwachten."