Bouwstop of niet, toch hoop dat 'botsbocht' bij Barneveld wordt aangepakt

Provincie Utrecht - Hoewel minister Harbers onlangs een streep zette door zeventien grote infrastructuurprojecten in Nederland, hopen bestuurders in de Regio Foodvalley (een samenwerkingsverband van acht gemeenten in de Gelderse Vallei) dat er tóch iets te doen is aan het knooppunt A1 - A30 bij Barneveld. "Het staat hier iedere dag twee keer vast tussen Stroe en Hoevelaken." Om nog maar te zwijgen over de vele ongelukken.