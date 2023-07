Oude Pieter Baan Centrum in Utrecht gaat voorzichtig open

De verbouwing over een paar jaar moet voldoen aan een flink pakket van eisen dat is opgesteld door de gemeente. Van alle woningen die er moeten komen is bijvoorbeeld 25 procent sociale huur voor kwetsbare groepen. Verder komen er ateliers en is er in de plannen ook ruimte voor horeca. Een koffietentje, bijvoorbeeld, op de hoek met de Oosterspoorbaan. Of een restaurant in de voormalige barak uit de Tweede Wereldoorlog, met een terrasje aan de Kromme Rijn.