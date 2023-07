Klimaatverandering lijkt voorzichtig positief voor de zandhagedis op de Heuvelrug: “Je ziet ze steeds meer, maar het is wel even zoeken”

“Ho, stop, ja, dit is ‘m….!” Pascal duikt het zand in naast een heidepol en pakt zijn camera erbij. In het zand hopt een beestje niet veel groter dan een kiezelsteentje heen en weer. Elke gewone wandelaar zou absoluut niet op of om kijken, maar dit minuscule springende beestje is de éénstipdikkopmot. Superzeldzaam, volgens Pascal, maar dat komt wellicht ook doordat er ‘maar weinig idioten zijn zoals ik die ze fotograferen’. Het is dan ook een weinig opvallend, grijzig en vooral kieskeurig motje, die zich graag voortplant bij een door stuifzand overwaaide pol struikhei. Maar dan ook alleen bij een door stuifzand overwaaide pol struikhei. “Z’n biotoop is nogal specifiek, ja.” Pascal maakt een foto en straalt. De kick van het vinden voelt volgens hem net zo als het winnen van een pittig partijtje schaken. “Dit maakt mijn dag wel weer goed.”