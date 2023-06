Voor de speedpedelec bestaat geen ideale plek, blijkt in Utrecht

Een vrouw die hier dagelijks op haar bakfiets rijdt, denkt dat de toevoeging van speedpedelecs de verkeersveiligheid niet ten goede komt. "Dit is net een snelweg voor fietsers. Je kunt ook niet meer met zijn tweeën naast elkaar fietsen, want dan wordt er alweer gebeld dat er iemand langs wil." En dat is nog vóór speedpedelecs op het fietspad mogen. "Ze gaan te hard, en het is veel te druk. Hier fietsen kinderen, ook op hun eigen fiets." Daar houdt ze zelf ook rekening mee, met haar elektrische bakfiets. "Die gaat ook hard, maar ik pas mijn snelheid wel aan. Dat is ook de verantwoordelijkheid van de fietser dan weer."