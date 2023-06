Politie vindt meer dan 200 lachgastanks in Amersfoortse garagebox

Amersfoort - De politie heeft meer dan tweehonderd lachgastanks in een garagebox in Amersfoort gevonden. De flessen hadden een straatwaarde van ruim 15.000 euro en zijn in beslag genomen. De politie doet onderzoek en heeft de huurder van de garagebox in beeld, maar kan of wil niet zeggen of diegene ook verdachte is in de zaak. Er is vooralsnog niemand aangehouden.