Steeds meer aandacht voor Keti Koti: 'Vieren en herdenken is belangrijk om te doen'

Om van het slavernijverleden een breder onderwerp te maken begon Jouwe in 2010 met het project 'Sporen van Slavernij.' Onderzoeken, bijeenkomsten en stadswandelingen in Utrecht maakten daar onderdeel van uit. "Daarvoor zijn we toen gaan kijken naar locaties, gebouwen en andere plekken in een stad die een link hebben met de slavernijgeschiedenis."

Jouwe en vijf anderen gidsen geven de wandelingen in Utrecht. "We hebben zo'n dertig, veertig locaties waar we wat over kunnen vertellen. Janskerkhof, de Kromme Nieuwegracht, de Stadsschouwburg zijn concentratiepunten waar je heel veel verhalen terugvindt. Ook rond het Stadhuis zijn er verschillende verhalen"

Vlakbij het Stadhuis zit de Winkel van Sinkel. Dat is nu een bekend restaurant, maar vroeger verkocht de winkel producten waarvan de grondstoffen uit koloniën afkomstig waren. "Waarschijnlijk zijn die door slavenhandel op plantages geproduceerd."

Naast de stad Utrecht is Jouwe later ook onderzoek gaan doen naar plekken buiten de bebouwde kom. "Dan kom je snel bij buitenhuizen uit, op de Utrechtse Heuvelrug, maar ook langs de Vecht. Die zijn gebouwd met geld dat verdiend is via koloniale investeringen."

Doorn, Oudewater, De Bilt, Baarn en Amersfoort, tegenwoordig zijn er in veel meer plaatsen koloniale wandelingen te maken. "Ik ben heel blij dat erin de provincie ook een soort emancipatiebeweging begint te komen, en dat lokale bewoners dit ook zo oppakken. Geïnspireerd door ons werk, hoop ik."