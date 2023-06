Roltrappen en liften vaak kapot op Utrechtse stations, reiziger met beperking de dupe

Markus zegt namelijk dat ProRail een slachtoffer is, maar dat de reizigers "het grootste slachtoffer" zijn. "Reizigers in bijvoorbeeld een rolstoel of met een visuele beperking zijn afhankelijk van de lift." Daarom denkt hij ook aan andere oplossingen. Zo wil hij graag dat reizigers via de NS-app live kunnen zien of een lift werkt of niet. "Dan kunnen reizigers bijvoorbeeld doorreizen, waarna NS ze ophaalt van een ander station." Hij voegt daar wel gelijk aan toe dat deze functionaliteit technisch ingewikkeld kan zijn. "Het is voor camera's en sensoren moeilijk om vast te stellen of een lift echt kapot is."