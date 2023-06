'Hij staat in het zicht, is lelijk en maakt kruising gevaarlijk', Utrechtse buurt boos over glasvezelhuisje

Volgens ODF was er geen enkele andere plek beschikbaar voor dit huisje. "We zoeken samen met de gemeente een geschikte plaats om zo'n centrale neer te zetten", zegt Gaby ter Keurs, namens ODF. "Een aantal locaties viel af omdat er leidingen, afwatering en andere ondergrondse infrastructuur ligt. Dit was de enige optie die we hadden." Het bedrijf geeft aan dat ze de komende tijd nog samen met de buurt gaan kijken hoe ze het huisje kunnen verfraaien met verf of met planten. Ter Keurs zegt dat een brief over het plaatsen van het huisje alleen verstuurd is naar mensen die zicht hebben op de locatie.