Hoe creëert een geluidstechnicus de beste concertervaring? 'Het moet júist niet te hard'

Ten slotte moeten we ook onszelf nog even in de spiegel kijken. Wij, als Nederlands publiek, maken het de geluidsmensen en artiesten namelijk ook niet makkelijk. "Buitenlandse bands noemen het the Dutch Disease. Dat is echt een probleem." Wat doen we dan? We ouwehoeren teveel, en vooral terwijl het concert bezig is. En ja, dat doen we echt meer dan Spaanse, Amerikaanse of Britse concertgangers.