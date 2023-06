Bedreiging met vuurwapen in Utrecht eindigt na achtervolging met aanhouding in België

Die actie in Utrecht bleef niet onopgemerkt en de politie werd gebeld. Die zette de achtervolging in toen de man er in zijn auto vandoor ging. Hij reed via de A27 richting Antwerpen. Op de Belgische wegen liet zijn geluk hem in de steek en botste hij achterop een vrachtwagen. Nederlandse agenten konden hem daarna, in samenwerking met hun collega's uit het België, in de boeien slaan. De man blijft in België in de cel zitten tot er een Europees uitleveringsbevel is aangevraagd om hem naar Nederland te brengen.