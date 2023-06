Onderzoek wijst naar nieuwe locatie voor massa-executie Kamp Amersfoort 'Voor de nabestaanden is de juiste plek van belang'

Micha Bruinvels beaamt dat het huidige monument blijft staan. "Zeker, maar voor de waarheidsvinding is het wel van belang. We weten nu dat het daar is gebeurd en niet hier. Want dat was het verhaal dat werd verteld over monument Koedriest. En bij dat monument worden de Sovjet-soldaten herdacht. Zij die krijgsgevangen zaten in Kamp Amersfoort en die hier ook allemaal zijn omgebracht. Bij de massaexecuties waren het 77 en hier lagen er nog eens 23. We vinden het heel goed dat er hier een monument staat voor de Sovjet-soldaten en dat we gaan aangeven wat er hier in de buurt zich nog meer heeft afgespeeld."