Onderzoek wijst naar nieuwe locatie voor massa-executie Tweede Wereldoorlog: vlakbij hole 9 van Leusdense golfclub

Wat bleek: de Sovjets werden enkele honderden meters verderop geëxecuteerd, vlakbij de plek waar leden van golfclub De Hoge Kleij al jarenlang een balletje slaan. Voorzitter Ivo Heukensfeldt Jansen denkt nog na over wat hij gaat doen met deze kennis over wat er ooit is gebeurd in de buurt van hole 9. "Als naaste buur van Kamp Amersfoort realiseren wij ons uiteraard dat onze golfbaan op een bijzondere locatie ligt. Sinds de oprichting van onze golfvereniging zijn wij er altijd van uitgegaan dat er zich op het golfterrein geen massagraven meer bevonden. Zo is dat ook altijd verteld. Dat er door onderzoek nieuwe historische feiten aan het licht zijn gekomen is voor ons natuurlijk aanleiding ons te beraden over hoe we hier op een respectvolle manier mee omgaan."