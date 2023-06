Tramheld Rinke Terpstra krijgt postuum Erepenning: 'Een voorbeeld van opoffering, moed en trouw'

"Zijn dappere optreden is voor mij, voor ons, voor onze samenleving een voorbeeld van opoffering, moed en trouw", vervolgt de burgemeester. "Dapperheid is iets wat je niet kunt aanleren. Dapperheid is niet te koop. Dapper gedrag is pas zichtbaar in een onverwachte en levensbedreigende situatie. Een situatie waarin iemand boven zichzelf en anderen uitstijgt. Dit was zo’n situatie. en het optreden van Rinke daarin is onvoorstelbaar moedig."