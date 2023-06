Visdeurbel dit jaar populairder dan ooit, vooral in het buitenland

Volgens wethouder Linda Voortman was de visdeurbel al niet meer weg te denken uit Utrecht en is de bel nu ook internationaal populair. "Dat laat zien hoeveel mensen plezier ervaren aan de visdeurbel, maar ook hoe belangrijk deze is. Het is een prachtig initiatief om kennis over de natuur onder water en in de stad te vergroten. Het is geweldig dat zoveel mensen hier enthousiast van worden. Het is belangrijk dat dieren zich vrij door Utrecht kunnen bewegen. En een goede en groene omgeving draagt ook bij aan een fijne en gezonde woonomgeving voor de mensen."