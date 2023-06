'Slechtziende, doofstomme man met verstandelijke beperking financieel uitgekleed door oplichterskoppel'

Buiten op parkeerterrein wees het slachtoffer N.G. aan, die in zijn auto met zijn vrouw zat te appen. In de auto lagen papieren van het slachtoffer en formulieren voor het afsluiten van telefoonabonnementen. Een oud paspoort van 'Berta' lag in het dashboardkastje. De vrouw had snel de benen genomen, maar werd korte tijd later opgepakt.