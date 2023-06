Warmste en zonnigste juni ooit in De Bilt gemeten

De Bilt - In de Bilt is het vanmorgen 20 graden geworden en daarmee is het de warmste juni ooit gemeten. Het is vandaag de 28e warme dag met een maximumtemperatuur van 20 graden of meer. Het oude record in De Bilt was 27 warme dagen. Dit werd zowel in 1930 als in 2003 genoteerd, meldt Weeronline. Gemiddeld stijgt het kwik in juni op zestien dagen tot boven 20 graden.