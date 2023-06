Toekomst somber voor Papierrecyling Utrecht: gemeente noemt nieuwe locaties moeilijk

Ook hier geldt dat het uitgangspunt dan een openbare selectieprocedure is, waarbij er geen garantie gaat zijn dat PRU/MRU de enige partij is. Er is nog wel een uitzondering op die regel. De gemeente kan het terrein 1-op-1 aan het recyclingbedrijf gunnen als op basis van de criteria vaststaat dat er maar één serieuze gegadigde is.