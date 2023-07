Hoe het slavernijverleden nog steeds doorleeft in Roze-Marie (89): 'De pijn zit diep'

Hoe anders is dat nu. Trots loopt ze in een speciale jurk rond, net zoals haar dochter. Want vandaag, op Keti Koti, is het naast herdenken ook tijd voor een feestje. "Dat we deze vrijheid hebben en ook kúnnen vieren, is fantastisch", zegt Valga. "Mijn betovergrootmoeder heeft dit nooit gehad. Zij moest onder druk werken in Suriname, ze had geen enkele keus."