Elisa herdenkt tot slaafgemaakte voorouders tijdens Keti Koti: ‘Met mijn gedichten breng ik hun verhalen dichtbij’

Een passage uit Elisa's gedicht voor het Utrechtse slavernijmonument Vlucht en Verzet:

We staan stil

zodat onze voorouders rusten op onze schouders

en wij ze dragen

hun kracht is niet verzwakt

het stroomt door

het stroomt door onze stemmen

de geschiedenis zullen we vertellen en hun verhalen zullen niet vergaan

we zullen alle energie verzamelen van de windkracht en de golven van de oceaan

vrede is nodig om door te gaan

dus we staan stil

zodat onze voorouders rusten op onze schouders

en wij ze dragen

samen absorberen we de informatie

en gaan we met elkaar in gesprek

dit is waar we vermenigvuldigen in plaats van verdelen

waarin heling en samenkomst is verweven

vanaf het verleden tot in de toekomst belichamen

wordt het heden versterkt

en bewustwording beweging tot een verandering brengt