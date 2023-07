Waarom Happy Hour verleden tijd wordt in de provincie (en dat niet door overlast komt)

Wijk bij Duurstede - Happy hour is aan het verdwijnen. Het is misschien wel de meest opvallende ontwikkeling sinds de nieuwe alcoholwet is ingegaan in 2021. De wet verbood stuntprijzen in de winkels, maar het verbod op happy hours komt van de gemeenten zelf. Steeds meer gemeenten schaffen het doordrinkuurtje af, waaronder ook Wijk bij Duurstede. Als de gemeenteraad met de nieuwe alcoholverordening instemt, is een gratis tweede drankje daar binnenkort definitief verleden tijd.