Provincie biedt excuses aan voor slavernijverleden: 'Meer bewustwording is nodig'

Utrecht - Commissaris van de Koning Hans Oosters biedt namens het provinciebestuur zijn excuses aan voor het slavernijverleden. Het is dit jaar 150 jaar geleden dat de slavernij in Suriname en op de Nederlandse Antillen werd afgeschaft. Ook de provincie Utrecht speelde een rol in dat verleden. “Het is belangrijk dat ook wij erkennen wat er is gebeurd”, zegt Oosters. “Daar is meer bewustwording over nodig.”