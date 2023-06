Drukte bij tankstations vanwege naderende accijnsverhoging: 'Het kan nu nog hè'

Vanwege de hoge energieprijzen na de oorlog in Oekraïne voerde het kabinet april vorig jaar accijnsverlagingen door. Die worden nu dus deels teruggedraaid. In de tweede helft van dit jaar zullen de tarieven nog verder omhooggaan. Nederland loopt hierdoor qua brandstofprijzen niet meer in de pas met andere Europese landen. De verwachting is dat, met name aan de landsgrenzen, het 'tanktoerisme' weer toe zal nemen. In Duitsland en België is de brandstof na morgen naar verwachting weer een stuk goedkoper.