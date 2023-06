Emotionele herdenkingen slavernijverleden in Amersfoort en Utrecht: 'Belang excuses is niet te onderschatten'

In de uren voorafgaand aan zijn toespraak, werd onder andere een zogenaamde diversiteitsoptocht richting De Nieuwe Stad georganiseerd. Hierbij liepen nazaten voorop. Vol trots zongen zij nummers van hun land en voorouders. Ray en Sheila Landveld, allebei nazaten van tot slaaf gemaakten, willen vooral vooruitkijken. "Wat gebeurd is, is gebeurd. We moeten samen, terwijl we elkaar in de ogen kijken, kijken waar we naartoe gaan."