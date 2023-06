Kabinet vreest dat vloeren van scholen kunnen afbrokkelen

Provincie Utrecht - Het kabinet maakt zich zorgen over vloeren van schoolgebouwen die mogelijk afbrokkelen. Volgens Hugo de Jonge, minister van Volkshuisvesting, is niet uit te sluiten dat scholen die in de jaren 50, 60 en 70 zijn gebouwd, gevaar lopen. Vorige maand is in Rotterdam een stuk beton boven een klaslokaal losgekomen en op een tafel gevallen.