OM en politie gaan vanaf nu lachgasverbod ook handhaven

Lachgas leidt ook tot gevaarlijke situaties in het verkeer. De politie ziet de laatste jaren doden en gewonden vallen bij verkeersongevallen waarbij er sprake was van lachgasgebruik. Er is op dit moment nog geen apparatuur waarmee lachgas kan worden aangetoond in speeksel, bloed of ademlucht. Daarom is er in opdracht van de politie een wetenschappelijk onderzoek gestart naar de detectie hiervan. Zo kan er eenvoudiger worden opgetreden tegen lachgasgebruik in het verkeer. De resultaten van dit onderzoek worden eind van dit jaar verwacht.