'Klein Rijnenburg', meer natuur en (nog) geen gedwongen uitkoop van boeren. Dit staat er in het coalitieakkoord

Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn, de provincie Utrecht wil dat al tien jaar eerder. In 2021 werd pas 8,1% van de in de provincie gebruikte energie duurzaam opgewerkt. Om in 2040 klimaatneutraal te zijn is dus meer snelheid nodig. Een grootschalige aanpak van woningisolatie en het blijven inzetten op de opwek van zonne-energie (zon op dak, zonnevelden, zon op parkeerplaatsen) en windenergie, moet hierbij helpen. Zoals afgesproken in de Regionale Energie Transitie (RES) moet er in 2030 voldoende windmolens en zonnevelden zijn om 2,4 TWh op te wekken.