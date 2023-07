'Boete' voor kopje koffie in plastic bekertje, toch klinkt op Utrecht Centraal begrip

De plastic-tax is hard nodig, ziet de NS. "Per dag verdwijnen 80.000 wegwerpbekers in een afvalbak op alle stations. Zonde, want ze zijn niet te recyclen." Over het hele land bezien zijn de cijfers nog schokkender: elke dag gooien we 19 miljoen plastic bekers en voedselverpakkingen weg die slechts één keer zijn gebruikt.