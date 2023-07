Drie doden door heftig ongeluk in Markenbinnen, onder wie twee Amersfoorters

Amersfoort - De 21-jarige man uit Amersfoort die afgelopen nacht in kritieke toestand naar het ziekenhuis is gebracht na een ernstig ongeluk in het Noord-Hollandse Markenbinnen is aan zijn verwondingen overleden. Ook de bestuurder, een 21-jarige man uit Breda, kwam om het leven. Een 19-jarige Amersfoorter werd vanmiddag dood aangetroffen in het Noordhollandsch Kanaal.