Heineken verkoopt frisdrankproducent Vrumona uit Bunnik aan Deens bedrijf

Vrumona is gevestigd in Bunnik en telt ruim 325 werknemers. Het bedrijf is sinds 1968 een dochteronderneming van Heineken. De brouwer zegt zich scherper te willen richten op groei in de biermarkt. Bij de overname zijn er geen gevolgen voor de werkgelegenheid bij Vrumona. Het voorgenomen besluit tot verkoop wordt zo snel mogelijk voorgelegd aan de ondernemingsraad en autoriteiten, aldus Heineken. De overname moet in de tweede helft van dit jaar worden afgerond.