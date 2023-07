Man met vleesmes pleegde overval op Kruidvat omdat hij terug naar de gevangenis wilde, kassameisje vreesde voor haar leven

De Belg wil niet zeggen wie zijn mededader was bij de overval. Hij zou die persoon op de dag van de overval toevallig in Utrecht zijn tegengekomen en beweerde dat hij hem nooit eerder had ontmoet. Het was in elk geval niet zijn medeverdachte Z., zei hij in de rechtszaal. Z. is een 30-jarige Algerijn, die in het asielzoekerscentrum in Ter Apel verbleef. Een medewerker van het COA herkende hem op bewakingsbeelden die in de opsporingsprogramma's werden vertoond. In goed verstaanbaar Duits riep hij verontwaardigd dat hij niets met de overval te maken had. Waar hij die dag was geweest herinnerde de aan heroïne verslaafde man, die begin dit jaar ook al werd veroordeeld voor winkeldiefstal, zich niet: "Weiß Ich nicht. Bin Ich vergessen. Vielleicht in Amsterdam."