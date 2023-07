Amersfoortse burgemeester puzzelt op vluchtelingenopvang: 'Voor Oekraïners komen we nog 200 plekken tekort'

En zo blijft de burgemeester puzzelen. "We zijn nog in gesprek over het openen van een derde locatie, maar we denken niet alleen in bedden en panden, je moet ook school, zorg, werk en vermaak organiseren. Daarover zijn we ook in gesprek met Den Haag: zorg dat kansrijke asielzoekers snel aan het werk kunnen, want we zien echt dat mensen die werken sneller de taal leren en dus sneller integreren."