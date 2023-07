BBB ziet eigen standpunten terug in provincieakkoord, boerenorganisatie LTO teleurgesteld

De BBB is bijvoorbeeld zeer te spreken over het voornemen van de provincie om bij de stikstofreductie de landelijke wetgeving te volgen. Dat betekent onder meer dat de doelen pas in 2035 gehaald hoeven te worden, en niet in 2030 zoals kabinet Rutte-IV zich heeft voorgenomen. "Jazeker zijn we daar akkoord mee", zegt Oude Luttikhuis. "2035 is 2035. Daar is nu wat gedoe over, maar we hanteren dus 2035. En als het in de landelijke wetgeving 2030 wordt gaan we daarin mee. Wet is wet, daar moeten we ons ook aan houden."