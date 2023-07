Verloren bijbel van Domkerk uit 1832 gevonden in kringloopwinkel

Utrecht - Een oude bijbel van de Domkerk, waarvan niet eens bekend was dat die verdwenen was, is teruggevonden in een kringloopwinkel in Den Haag. Het boek uit 1832 werd daar aangetroffen door Stefan van Mierlo voorzitter van Stichting SaveTheBook , die de bijbel binnenkort weer teruggeeft aan de Domkerk in Utrecht.