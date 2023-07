Hondenbezitters IJsselstein vinden uitrenveld gevaarlijk: "Honden vallen hier in het water"

Reactie Gemeente IJsselstein:

De gemeente is op de hoogte van de situatie ter plaatse. We zijn nog in gesprek met enkele hondenbezitters en niet-hondenbezitters over het hondenbeleid. Die gesprekken ronden we binnenkort af. We zijn blij dat we daar rechtstreeks hun ervaringen en ideeën horen.

De hondenuitlaatplaatsen zijn daarbij ook besproken. Hondenbezitters hebben ons ook gewezen op de steile oever langs de Hollandsche IJssel. We ronden dit participatietraject binnenkort af en zullen ons buigen over mogelijke verbeteringen. Ik verwacht dat we daar niet eerder dan komend najaar meer over kunnen zeggen.