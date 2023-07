StadsWormerij kan doorstarten en begint crowdfunding

Compost als bodemverbeteraar

In de StadsWormerij zetten duizenden compostwormen groente- fruit- en etensresten om in vermicompost, ontlasting van de wormen. Het gaat om voedselresten van horeca, supermarkten, kantoren, cateraars en in de toekomst hopelijk ook van Amersfoortse huishoudens. “Een derde van ons gft-afval in het huishouden belandt nog steeds in de grijze container voor restafval en wordt vervolgens jammer genoeg verbrand”, legt van Groningen uit bij Nieuwsplein 33. "Dat komt nooit meer terug in de bodem”.